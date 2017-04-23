البدري يعلن عن قائمة الأهلي لمباراة طنطا

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كتب: أحمد سعيد - أحمد شحاته

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة طنطا، في اللقاء المقرر له غدًا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة لتضم 21 لاعبًا، وهم..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد سمير - محمد نجيب - علي معلول - محمد هاني - رامي ربيعه - صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - عبد الله السعيد - ميدو جابر - صالح جمعة - أحمد حمودي - كريم نيدفيد - أكرم توفيق.

خط الهجوم: جونيور أجاي - سليمان كوليبالي - عمرو جمال.

وتم استبعاد كل من...

عماد متعب، عمرو بركات، مسعد عوض، حسين السيد، باسم علي، مؤمن زكريا، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد حجازي، مروان محسن.