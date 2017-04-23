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متعب ينتظم في مران الأهلي.. وسليمان يغيب عن مواجهة طنطا

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متعب ينتظم في مران الأهلي.. وسليمان يغيب عن مواجهة طنطا متعب ينتظم في مران الأهلي.. وسليمان يغيب عن مواجهة طنطا

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

انتظم عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمران الفريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان متعب قد تغيب عن مران الفريق في الفترة الماضية بسبب حقنه في الركبة، بعد شعوره بآلام في الركبة، منحه الجهاز الطبي، راحة لمدة 5 أيام.

وشارك مهاجم الأهلي في فقرات مران الأهلي بصورة طبيعية، كما شارك في التقسيمة التي أعدها حسام البدري، المدير الفني للفريق.

بينما يغيب وليد سليمان، جناح  الأهلي، عن مواجهة طنطا والمقرر إقامتها، غدا الإثنين، ببطولة الدوري العام.

واكتفى سليمان بأداء التدريبات البدنية بمران الفريق الجماعي، وتخلف عن المشاركة في التقسيمة بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طنطا، غداً الأثنين، على السلام، في إطار الجولة الـ 25، ببطولة الدوري الممتاز.

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