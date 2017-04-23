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أرسنال يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد مباراة ماراثونية أمام السيتي

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أرسنال يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد مباراة ماراثونية أمام السيتي أرسنال يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد مباراة ماراثونية أمام السيتي

التحرير

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تأهل فريق أرسنال، إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم،على ملعب ويمبلي، في مباراة نصف النهائي. 

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة الـ62 عن طريق اللاعب سيرجو أجويرو، ثم عادل أرسنال النتيجة من خلال اللاعب ناتشو مونريال في الدقيقة الـ72 من عمر المباراة. 

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، دخل الفريقان في شوطين إضافيين، ليخطف أرسنال الفوز، في الدقيقة الـ100 عن طريق اللاعب أليكسيس سانشيز. 

ويواجه أرسنال نظيره تشيلسي في المباراة النهائية، بعدما تغلب تشيلسي أمس السبت، على نظيره توتنهام، برباعية لهدفين، وتقام  المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبلة، يوم 27 من الشهر الجاري، على ملعب ويمبلي. 

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التحرير

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