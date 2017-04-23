التعادل يحسم لقاء تولوز ونيس بالدوري الفرنسي

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تقاسم تولوز، نقاط المباراة، مع ضيفه نيس، في المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد، على الملعب البلدي، وانتهت بهدف في كل مرمى، بالجولة الـ34 للدوري الفرنسي.

تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر الجناج كورينتين جيان في الدقيقة الـ56، إلا أن رد الضيوف، كان سريعًا عبر فالينتين إيسيريك في الدقيقة الـ59، ولم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك لمرة أخرى لينتهي اللقاء بنتيجة (1-1).

بهذا التعادل، حافظ نيس على انفراده بالمركز الثالث بـ74 نقطة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق بوردو بـ55 نقطة، فيما ارتقى تولوز، للمركز الـ11، بـ42 نقطة.