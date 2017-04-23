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التقرير الطبي في تعذيب طفل إمبابة بـ"كرباج": كدمات وسحجات وآثار بجميع أنحاء الجسد

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التقرير الطبي في تعذيب طفل إمبابة بـ"كرباج": كدمات وسحجات وآثار بجميع أنحاء الجسد التقرير الطبي في تعذيب طفل إمبابة بـ"كرباج": كدمات وسحجات وآثار بجميع أنحاء الجسد

مصراوي Masrawy

تعذيب طفل إمبابة بكرباج

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة إمبابة، برئاسة المستشار باهر حسن، التفاصيل الكاملة لواقعة "تعذيب طفل بالكرباج" في إمبابة؛ حيث أسفرت التحقيقات عن قيام (علي ن.) ٢٨ سنة، مكوجي، بالاستعانة بصديقه (محمد ه.) ٣١ سنة "هارب" بخطف المجني عليه وصديقه، واقتيادهما لمنطقة زراعات في إمبابة، والاعتداء عليهما بكرباج وأدوات أخرى .

وأضافت التحقيقات أن المتهمان ارتكبا الجريمة عقب ضياع هاتف شقيقة المتهم الأول "صابرين" أثناء خروجها من كوافير، احتفالا بحفل زفافها، وقالت إن الطفلين طلبا مساعدة مالية، وأنها تشك أنهما وراء سرقة الهاتف، فقام المتهم الأول باستدعاء صديقه (المتهم الثاني) وقاما باختطافهما وتعذيبهما، وتركهما في جراج إمبابة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للمجني عليه الأول رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠١٧، وجود آثار تعذيب في جميع أنحاء الجسم، وتورم بالعينين وإصابة شديدة في الرقبة بينما حمل التقرير الطبي للمجني عليه الثاني، رقم ٣١٠ لسنة 2017، أن الطفل مصاب بكدمات وسحجات بأماكن مختلفة بالوجه.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم ١١٥٤٠ لسنة ٢٠١٧ تهمة اختطاف طفل وتعذيبه.

وحضر التحقيق مع المجني عليهما فريق من مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وتقدم الدكتور أحمد مهران، مدير المركز، بطلب للنيابة، بتوجيه تهمة الإهمال الجسيم لوالدة الطفل الأول، بعد أن حاولت إقناع طفلها بتغيير أقواله، لنفي التهمة عن المتهمين، وذلك بعد مساومتهم لها أمام سرايا النيابة بتقاضي مبلغ مالي مقابل التنازل عن المحضر.

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