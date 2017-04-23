ميركل: مقتل مراقب منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا "أمر صادم"

برلين - (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مقتل مراقب تابع لمنظمة التعاون في أوروبا، في شرق أوكرانيا، أمر صادم، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تنتظر أن يقوم طرفا الصراع بكل ما يلزم فورا لتوضيح كيفية وقوع هذا الحدث المأساوي ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك".

وأضافت ميركل أنه يتعين على طرفي الصراع أيضا الحفاظ الكامل على وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن لانفصاليين الذين تدعمهم روسيا يضطلعون في هذا الصدد بمسؤولية خاصة.

كانت سيارة تابعة للمنظمة مرت فوق لغم بالقرب من مدينة لوهانسك في إقليم الدونباس، أعقبه حدوث انفجار أسفر عن مقتل مراقب وإصابة اثنين آخرين، ووفقا للمنظمة فإن هذه الحالة تعد أول حالة وفاة تحدث بين أفرادها العاملين في شرق أوكرانيا. وقد تم نقل المصابين الاثنين إلى المستشفى.

يشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون تراقب النزاع القائم بين الجيش الأوكراني وانفصاليين مواليين لروسيا بنحو 600 موظف تابعين لها.

ومنذ بداية أبريل الجاري أصبح الوضع أكثر هدوءً في منطقة الجبهة بعد إعلان هدنة بمناسبة عيد الفصح. ومع ذلك وردت تقارير عن حدوث معارك بصورة يومية.