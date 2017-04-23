ننشر أسماء أعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة السويس

السويس - حسام الدين أحمد :

أصدر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، القرار رقم 115 لسنة 2017، والخاص بتشكيل المجلس الاستشاري بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة لـ "مصراوي"، اليوم الأحد: "إن تشكيل المجلس الاستشاري للسويس ضم رئاسة اللواء شكري سرحان، السكرتير العام للمحافظة، رئيسًا للمجلس، وعضوية كلٍّ من الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، وعلاء محمد على، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، ونجدة سيف مدير مركز إعلام السويس، وآمال حسين ابراهيم مدير عام قصر ثقافة السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما ضم تشكيل المجلس المهندس سيد فهمي، رئيس جهاز تعمير سيناء، والعميد أحمد دسوقي رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، بجانب ثلاث شخصيات عامة هي: مختار رضوان وأشرف عميرة، والعميد محمد رشدي صالح.

وضم المجلس أيضًا المهندسة منى السويفي، مدير عام الطرق الأسبق بالسويس، وأماني كامل مدير عام الإسكان بالمحافظة.

واختار اللواء أحمد حامد، عددًا من المسؤولين التنفيذيين لعضوية المجلس وهم: الدكتور محمد أبو الوفا، نائب رئيس التأمين الصحي بالسويس، وإبراهيم جمعة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

أما عن العنصر النسائي فاختار المحافظ، عالية فريد، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع السويس، وفادية صديق مقرر الأمومة والطفولة بالمحافظة، فضلاً عن فوزية عبد الله مقرر المجلس القومي للمرأة.