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إيقاف إمام مسجد وموظف إداري لعرضهما رشوة مالية بـ"أوقاف الإسكندرية"

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إيقاف إمام مسجد وموظف إداري لعرضهما رشوة مالية بـ"أوقاف الإسكندرية" إيقاف إمام مسجد وموظف إداري لعرضهما رشوة مالية بـ"أوقاف الإسكندرية"

مصراوي Masrawy

الشيخ محمد العجمي

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، اليوم الأحد، إيقاف إمام مسجد وموظف إداري بعد عرضهما رشوة مالية على مدير شئون العاملين بالمديرية لإضافة اسم مواطن لا يعمل بالأوقاف في كشوف العمالة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة معها.

وقال "العجمي"، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إنه لا مكان للفاسدين والمقصرين، ولا تهاون في محاربة الفساد بمختلف مواقع العمل، مشددًا على ضرورة العمل في إطار قانوني وفريق جماعي يهدف لخدمة الدولة ومصلحة المواطن.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، قد ألقت القبض على إمام مسجد وموظفا بمديرية الأوقاف يعرضان رشوة على مديرهم لإضافة اسم عامل مسجد لا يعمل بالأوقاف لصرف معاش ليس من حقه.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط إمام مسجد رئيس نقابه العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية، وأخصائي شئون عاملين بالمديرية، لعرضهما مبالغ على سبيل الرشوة على مدير إدارة شئون العاملين بالمديرية، مقابل إضافة اسم عامل مسجد ليس ضمن العاملين بالوزارة لتمكينه من صرف معاش، علمًا بأن الأخير يحصل على راتب من الأوقاف دون وجه حق لسابقة اصطناع قرار تعيين له.

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