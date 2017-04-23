حملة "مش بالتشكيل".. استمعي إلى قصص النجاح.. وكسري القيود

كتبت - هاجر حاتم:

في ظل القيود المجتمعية التي تشهدها بعض المجتمعات، خاصًة المصري، تهدف حملة "مش بالتشكيل" تحت رعاية جامعة الدول العربية، لدعم الأشخاص الناجحين، ومساعدتهم على تخطي القيود والحواجز، خاصًة في ظل التمييز العنصري الذي يمارس على المرأة.

وفي حدث مختلف من نوعه سوف يشارك العديد من الشخصيات النسائية قصص نجاحهم، من أجل دعم غيرهن من النساء، لإثبات أن المرأة بإمكانها تحقيق ما تريد، بالرغم من الضغوطات المجتمعية التي تتعرض لها.

وسوف يشارك في هذه الحملة أو "المبادرة النسائية" العديد من الشخصيات النسائية الناجحة في المجتمع، من بينهم الكاتبة حنان الباهي، ومؤسسة جمعية أهل مصر هبه السويدي، و هدير شلبي صاحبة مشروع "كريم" للسيارات.

يذكر أن الحدث سوف يقام غدًا الاثنين 24 أبريل، وذلك بالتجمع الخامس بالجامعة الأمريكية.

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