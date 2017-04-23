أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«من جوك إلى صني».. تعرف على أسعار إصدارات «نيسان» في مصر

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تتجه أنظار جمهور السيارات بقوة نحو سوق السيارات المستعملة، وذلك بعد ارتفاع الإصدارات الجديدة، والتي تأثرت بعملية تحرير سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي عزز فرص سوق المستعمل للبروز من جديد كواحد من الواجهات الرئيسية لشراء السيارات بشكل أساسي للجمهور في .

ونقدم خلفية واضحة لأسعار شركة "نيسان" اليابانية في مصر بعد ارتفاعها بشكل واضح خلال الفترة الماضية..

صني

واحدة من أشهر سيارات الشركة اليابانية، التي نجحت في الظهور بشكل طيب باختلاف أجيالها التي عرضت بالسوق المصري، ويصل سعر الإصدارات من 2010 وحتى 2014، بفئة سعرية تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه، فيما تعرض الموديلات الأحدث من عام 2014 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 160 ألفا إلى 200 ألف جنيه.

جوك

تتمتع السيارة التي ظهرت مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور على مستوى النسق التصميمي، بانتشار واسع في السنوات الأولى من عرضها منذ 2012، وتعرض إصداراتها منذ ظهور الأول لها في السوق المصري وحتى عام 2016 بأسعار تتراوح من 250 ألفا وحتى 350 ألف جنيه.

قشقاي

سارت السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV” على نهج "جوك" بالسوق المصري، حيث تمتعت بانتشار كبير منذ ظهورها عام 2012، وتعرض موديلاتها منذ العام الأول لها بمصر وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

تيدا

ظهرت بإصدارين "هاتشباك" و"سيدان"، واستطاع كلاهما الوصول إلى قلوب الجمهور بشكل واضح، وتعرض إصداراتها من موديلات 2011 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 120 ألفا وحتى 270 ألف جنيه.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة