«من جوك إلى صني».. تعرف على أسعار إصدارات «نيسان» في مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تتجه أنظار جمهور السيارات بقوة نحو سوق السيارات المستعملة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة، والتي تأثرت بعملية تحرير سعر صرف الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي عزز فرص سوق المستعمل للبروز من جديد كواحد من الواجهات الرئيسية لشراء السيارات بشكل أساسي للجمهور في مصر.

ونقدم خلفية واضحة لأسعار شركة "نيسان" اليابانية في مصر بعد ارتفاعها بشكل واضح خلال الفترة الماضية..

صني

واحدة من أشهر سيارات الشركة اليابانية، التي نجحت في الظهور بشكل طيب باختلاف أجيالها التي عرضت بالسوق المصري، ويصل سعر الإصدارات من 2010 وحتى 2014، بفئة سعرية تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه، فيما تعرض الموديلات الأحدث من عام 2014 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 160 ألفا إلى 200 ألف جنيه.

جوك

تتمتع السيارة التي ظهرت مغايرة لما اعتاد عليه الجمهور على مستوى النسق التصميمي، بانتشار واسع في السنوات الأولى من عرضها منذ 2012، وتعرض إصداراتها منذ ظهور الأول لها في السوق المصري وحتى عام 2016 بأسعار تتراوح من 250 ألفا وحتى 350 ألف جنيه.

قشقاي

سارت السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV” على نهج "جوك" بالسوق المصري، حيث تمتعت بانتشار كبير منذ ظهورها عام 2012، وتعرض موديلاتها منذ العام الأول لها بمصر وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

تيدا

ظهرت بإصدارين "هاتشباك" و"سيدان"، واستطاع كلاهما الوصول إلى قلوب الجمهور بشكل واضح، وتعرض إصداراتها من موديلات 2011 وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 120 ألفا وحتى 270 ألف جنيه.