«ميتسوبيشي» تستحدث وظائف جديدة لأنظمة الدفع الرباعي في «لانسر 2017»

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استحدثت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، تقنية جديدة للدفع الرباعي والثنائي لسيارتها الأشهر "لانسر" بنسختها لعام 2017 "SEL".

وحسب شبكة "ABC News” الأمريكية، فإن لانسر الجديدة سيتم تفعيل برامج الدفع الرباعي فيها عن طريق زر في منتصف الكونسول، يمكن من خلالها التحول إلى دفع ثنائي.

وتشمل تقنية الدفع الثنائي اتباع أقصى معايير ومستويات استهلاك الوقود الاقتصادي، وهو الأمر الذي يعزز وجودها في الأسواق العالمية بشكل مكثف.

ويمثل الدفع الرباعي مراقبة صارمة لحالات استهلاك الوقود والإطارات وبعض الوظائف الحيوية في السيارة السيدان، بما يسمح لقائدها باتخاذ النسق اللازم في السير.