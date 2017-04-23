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محافظ الفيوم: مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـ"كوم أوشيم" لتوفيق أوضاعهم

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مصراوي Masrawy

محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (1)محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (1)

محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (2)محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (2)

محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (3)محافظ الفيوم مهلة أسبوع للمستثمرين المتعثرين بـكوم أوشيم (3)

الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ، وبحضور المهندس مجدي البحيري مدير عام المنطقة، وبعض مسثمري المنطقة.

وأصدر المحافظ توجيهات لمسئولي المنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية لجميع المشكلات الموجودة بالمنطقة في أسرع وقت ممكن.

وقرر مجلس الإدارة، بناء سور حول منطقة كوم أوشيم الصناعية لحمايتها، ومنح مهلة أسبوع للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم، وكذلك تشكيل لجنة تضم ممثلين من مسئولي الشئون القانونية والشئون المالية ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة تعاونيات البناء، لبحث احتياجات المنطقة من المرافق وحصر مشكلاتها.

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