بالصور.. تشييع جثمان "محمد البشبيشي" قتيل "كافيه المحلة"

الغربية – مروة شاهين:

شيّع المئات من أهالي منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى، مساء اليوم الأحد، جثمان محمد البشبيشي، 22 عامًا، والذي تعرض للقتل داخل كافيه على يد إثنين الزبائن.

أديت صلاة الجنازة على "محمد" بمسجد الإمام، وسط هتافات تنادي بالقصاص من الجناة ومحاسبتهم قانونيًا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شاب يعمل داخل كافيه ومجموعة من الزبائن بينهم "بلطجي" نجل أحد الجزارين بمنطقة أبوشاهين؛ بسبب خلافات على سعر المشروبات.

وكشفت التحريات الأمنية أن المجني عليه محمد نصر البشبيشي، 22 عامًا، قُتل على يد المتهم الأول "ح.ه"، والمتهم الثاني "م.ج"، نجل عم المتهم الأول.

بتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، ضبطت قوات الأمن المتهمين واقتادتهما إلى ديوان القسم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.