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بالصور.. محافظ بورسعيد: هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (1)محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (1)

محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (2)محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (2)

محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (3)محافظ بورسعيد هناك توجيهات من الدولة بتطوير بحيرة المنزلة (3)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة داخل بحيرة المنزل شملت منطقة الجزر والمراحات ومنطقة جزيرة تنيس.

وأعلن"الغضبان"، في تصريحات صحفية خلال الجولة، أن هناك توجيهات من الدولة لتطوير بحيرة المنزلة وتنوع الأنشطة بها سياحيًا وزراعيًا وسمكيًا واستغلال الموقع المتميز التي توجد بها البحيرة.

وأكد المحافظ أن بحيرة المنزلة تعد من البحيرات الرائدة والتي تبلغ مساحتها 160 ألف فدان، وتعد من البحيرات التي تكتسب أهمية خاصة، حيث تعطي 48% من إنتاج البحيرات وتطويرها أصبح أمرًا مهمًا.

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