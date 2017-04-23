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بالصور .. محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (1)محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (1)

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (2)محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (2)

محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (3)محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات (3)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، كلاً من: عفاف محمد سالم سالم، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة للأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفاطمة عبد الحفيظ عبد العال محمد، الأم المثالية الأولى على المحافظة لمدينة بنها.

ومنح محافظ القليوبية، كلاً منهما مبلغًا مالياً قدره 50 ألف جنيه، مقدم من صندوق "تحيا "، تقديرًا لهما.

وأعرب عشماوي عن خالص اعتزازه وتقديره لجميع الأمهات على ما يقدمن من تضحيات.

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