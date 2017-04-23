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محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات لمؤتمر الشباب

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محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات لمؤتمر الشباب محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات لمؤتمر الشباب

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات لمؤتمر الشباب

القليوبية - أسامه علاء الدين:

التقى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بمجموعة كبيرة من شباب المحافظة من الجنسين، لمناقشة استعدادات المحافظة، لعقد مؤتمر الشباب المزمع إقامته خلال الأشهر القلية القادمة.

حضر اللقاء اللواء فرحات السبكي، السكرتير العام، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

واستمع محافظ القليوبية، لأفكار ومقترحات الشباب، وكافة الرؤى التي لديهم، للخروج بأفكار جديدة مشتركة لطرحها بمؤتمر الشباب بخصوص المشكلات التي تعاني منها المحافظة والحلول المقترحة لها.

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مصراوي Masrawy

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