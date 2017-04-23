استغل «الإبراشي وشلبي».. سقوط مندوب الرئاسة المزيف يكشف عن عصابة النصب

التحرير

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مع حالة الانفلات في عملية تأسيس وإشهار مؤسسات واتحادات وهيئات تحمل أسماء يستقبلها المستمع بنوع من الرهبة والانبهار، كثرت خلال الفترة الأخيرة عمليات النصب التي يتعرض لها المواطن العادي بهدف الحصول على كارنيه يحمل صفة مستشار أو خبير أو دكتور، لكن هذه المرة طالت شخصيات إعلامية معروفة بعدما أعلن مجموعة من الأشخاص عن تأسيس اتحاد يحمل اسم "اتحاد الإعلاميين العرب"، منتحلين صفة إعلاميين وصحفيين، رغم عدم عملهم في المجال الإعلامي.

البداية

شرع مؤسسو الاتحاد في تحديد أسعار كارنيهات العضوية عبر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين حالة المشتاقين لحمل كارنيهات مدون فيها صفات هامة، خاصة أن الإعلانات تشمل قائمة الأسعار التي تختلف وفق جنسية المتقدم ودرجة الكارنيه بعد إيهام الضحية بتوفير فرصة عمل بإحدى القنوات أو الصحف المصرية.

وتواصلت "التحرير" مع أحد الضحايا، الذي أكد أن سعر الكارنيه العادي 600 جنيه، ويطلق على العضوية " فضية"، مقابل 1400 جنيه للعضوية الذهبية، علاوة على استخراج شهادات ماجستير ودكتوراه تصل أسعارها لـ 10 آلاف جنيه.

السقوط في الفخ

ولجأ القائمون على هذا الاتحاد إلى إقامة ندوات ومؤتمرات "غير حقيقية" يتم دعوة شخصيات عامة ومشاهير، ومن ثم استخدام صور تجمعهم بهذه الشخصيات ومن ثم استغلالها في إقناع ضحاياهم.

وكانت المفاجأة أن عددًا من الإعلاميين تم استغلالهم في عملية النصب، أبرزهم مدحت شلبي، وإيمان عز الدين، ودعاء عامر، حيث تم دعوتهم لحضور احتفالية بمحافظة البحر الأحمر، أمس السبت، وتكريمهم كأفضل إعلاميين مصريين، بالإضافة إلى الاستعانة بصور تجمعهم بالإعلامي وائل الإبراشي.

مندوب الرئيس "الفشنك"

وقبل بدء الحفل، علمت إدارة الفندق بان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسل مندوبا يدعى "علاء الدين. م. ح"، للمشاركة في تكريم الإعلاميين العرب، لتعلن إدارة الفندق حالة الطوارئ تمهيدا لاستقباله.

وفور دخوله، راح "علاء الدين"، يعرف نفسه على الحضور بأنه مدير العمليات برئاسة الجمهورية، إلا أن تحريات رجال الأمن الوطني، كشفت كذبه، وتبين أنه تم دعوته من قبل القائمين على الاتحاد "المشبوه"؛ بهدف إضفاء مكانة لهم.

الأشقاء العرب

لم يسلم الإعلاميون العرب من خداع مسؤولي هذا الاتحاد "الوهمي"، بعد إقناعهم بضرورة المشاركة في الاحتفالية لتكريمهم.

وكشفت تحريات الأمن، أن الاتحاد استعان بعدد من الإعلاميين العرب؛ لإثبات وجود ممثلين عن الدول العربية، بالإضافة إلى حصولهم على نفقات الإقامة والانتقالات.

رئيس الاتحاد موظف بأوقاف البحر الأحمر

وتبين بالفحص الجنائي، أن الذي يدعى كونه الأمين العام للإعلاميين العرب يدعى "محمد. أ"، موظف بمديرية الاوقاف بالبحر الأحمر، سبق اتهامه في قضايا نصب واحتيال وخيانة أمانة، آخرهم القضية رقم 607 لعام 2016 بمركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا.

كما كشفت التحريات، أن المتهم يقوم بمراسلة الجهات العربية والأجنبية، ويدعوهم لحضور الاحتفالات لتكريم نخبة من الإعلاميين ورؤساء وملوك الدول العربية.





























