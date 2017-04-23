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ننشر برنامج «السيسي» في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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ننشر برنامج «السيسي» في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية ننشر برنامج «السيسي» في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

التحرير

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أقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، مجموعة من الخيم بمنطقة معسكر القرش، بأنفاق الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني للشباب، الذي سيقام بالمحافظة، في الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وبحضور الرئيس عبد الفتاح و1400 شاب من مختلف محافظات مدن القناة.

ومن المقرر ان يبدأ المؤتمر بعد غد الثلاثاء بإحدى الفنادق المطلة على بحيرة التمساح، ويصل السيسي إلى شرق القناة جوًا، ثم يتوجه برفقه مجموعات من الشباب بجامعة القناة ومن حضور المؤتمر إلى جولة بحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس، ثم إلى جزيرة الفرسان مقر استراحة رئاسة الجمهورية، والتوجه إلى مقر الفندق المقام به المؤتمر، وسيشمل حفل افتتاح المؤتمر عرض غنائي، وعروض للأوبرا، وكروال الأطفال والشباب.

ويتوجه السيسي ثان أيام المؤتمر إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة، لتفقد أعمال البناء والتشييد بالمدينة، يرافقه عدد من الشباب من حضور المؤتمر، ثم يعود إلى الجلسة الثانية للمؤتمر التي سوف تستمر إلى التاسعة مساء، وتبدأ وقائع جلسات اليوم الثالث بافتتاح الجلسات صباح الأربعاء، ثم يتوجه الرئيس برفقه مجموعات من الشباب من حضور المؤتمر إلى مشروعات أنفاق الإسماعيلية ثم العودة إلى حضور الجلسات المسائية للمؤتمر.

وتشهد هيئة قناة السويس استعدادات مكثفة لاستقبال المؤتمر حيث تجرى حاليًا بروفات نهائية لحفل استقبال الرئيس، ثم الجولة البحرية، وتقوم القاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بعمل البروفات النهائية للجولة البحرية للرئيس والشباب المرافق له بالمجرى الملاحي.

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التحرير

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