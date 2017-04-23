وزير التنمية: الحكومات الإلكترونية ضرورة لبناء الدول الحديثة

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انطلق المنتدي العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، بحضور شريف القاضي، وزير الاتصالات، هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد وزير التنمية المحلية أن الوطن العربي يواجه تحديات واحدة سواء بالنسبة للسكان أو تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون دول الوطن العربي لها خريطة معلوماتية تمكن الحكومات من التواصل.

وقال الوزير إن الحكومات الإلكترونية ضرورة ملحة لبناء الدول المتقدمة بهدف خدمة المواطن، ودعا المجتمع العربي للمشاركة من أجل بناء مجتمع عربي متقدم من خلال استخدام التكنولوجيا.

وذكر وزير الاتصالات أن المنتدي خطوة جيدة في تحول الحكومات إلى تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين، موضحًا أن بناء المجتمعات الرقمية بات ضرورة ملحة.

وأضاف أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي حريصة على تقديم خدمات تكنولوجية للمواطنين، وتسهيل الحصول على المعلومات اللازمة بهدف تقليل التلاحم بين صاحب الخدمة ومؤديها.

وأشار إلى أن المدن الذكية التي تتواجد في بعض المناطق تقدم خدمات جيدة للمواطنين، منوهًا بأن هناك محاور لإقامة مدن ذكية مثل البنية الأساسية وتحديث قواعد البيانات وتطوير شبكات الاتصالات المحمول و الأرضية، إلى جانب توفير أدوات استخدام التكنولوجيا مثل الفون والأجهزة اللوحية.

وقال إن الرئيس وجه بضرورة التوسع في إنشاء مناطق تكنولوجية لمواكبة العصر، وتم افتتاح اثنتان العام الماضي، ويتم حاليًا تجهيز اثنتين في مدينة السادات وبني سويف، في إطار تقديم خدمات رقمية للمواطنين.

وأوضح أن المجلس الأعلى للأمن السيبرالي الذي أنشئ بقرار من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يهدف إلى ضمان امن وسرية تداول المعلومات من خلال قواعد بيانات للعديد من الجهات، مضيفًا أنه تم إنشاء 33 قاعدة بيانات للمواطنين بالإضافة إلى إنشاء 11 منطقة تكنولوجية في محافظات مصر المختلفة.