التضامن: 12 ألف فائز بقرعة حج الجمعيات

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أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، قرعة علنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام بمقر الوزارة بالعجوزة حيث تم اختيار 12 ألف فائز من كافة محافظات الجمهورية، وتم إعلان النتائج على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأكدت غادة والي وزير التضامن، أن الوزارة تحرص على إجراء القرعة الإلكترونية بشكل علني للعام الثالث على التوالي؛ لضمان الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تخصيص 12 ألف فرصة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية وزعت على كافة المحافظات؛ وفقا لنسبة تعداد سكان كل محافظة، وتم الاختيار وفقا لعدد الطلبات بكل إدارة اجتماعية.

وأضافت غادة والي أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام قد بلغ 40 ألف مواطن من أعضاء الجمعيات الأهلية سجل منهم 34 ألف و600 مواطن فقط على برنامج القرعة حيث نقوم باستبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية أو قرعة السياحة وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية والذين لا تنطبق عليهم الشروط.

كما وجهت الوزيرة بالحفاظ على جودة الخدمات التي تقدم للحجاج، والسعي لتخفيض تكلفة برامج الحج لتقليل الفجوة في زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع قيمة الريال مقابل الجنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمته 110%، وارتفاع قيمة تذكرة الطيران التي شهدت بدورها ارتفاعاً بنحو 70 % مما دعا المؤسسة الى أخذ بعض التدابير لمواجهة تلك الزيادة وتخفيف العبء المادي على الحجاج.

أيضا تم تخفيض أعضاء البعثة الرسمية المرافقة للحجاج والمخصص لها عدد 80 تأشيرة لتصبح 35 فقط ، وتم كذلك إلغاء البدلات الحكومية لأعضاء البعثة ، واستمرار تخفيض عدد الوعاظ الدينيين المرافقين للحجاج إلى عشرة وعاظ أسوة بالعام الماضي على الرغم من زيادة عدد الحجاج بنسبة 20%، وتم زيادة نسبة الحج الاقتصادي لتصل لنحو 50% من إجمالي التأشيرات، وأخيرا تم تنفيذ مستوى رابع اقتصادي لهذا العام مع زيادة العدد المخصص به ليصل لنحو 18% من التأشيرات.

يذكر أن "التضامن" تنظم هذا العام 4 مستويات للحج، المستوى الأول، خمس نجوم ، وتكون الإقامة بساحة الحرم المكي، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية وشمل نسبة 7 % من المتقدمين بسعر 87 ألف جنيه والثاني خمس نجوم أيضا بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 750 متراً ، والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية وحظي بنسبة50% من المتقدمين بسعر 76 ألف جنيه.

أما المستوى الثالث ثلاث نجوم، بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متراً والمدينة أربعة نجوم بالمنطقة المركزية وشمل نسبة 25% بسعر 67 ألف و700جنيه والمستوى الرابع والأخير عبارة عن أربعة نجوم بالمنطقة المركزية ويبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متراً والمدينة أربعة نجوم بالمنطقة المركزية وحظي بنسبة 18% بسعر 59ألف و500 جنيه.

وتشمل كل الأسعار المعلنة أسعار تذاكر الطيران. هذا وقد قامت غادة والي بإجراء القرعة العلنية أمام الحاضرين في مسرح الوزارة واختارت البدء بمحافظة شمال سيناء، وقرأت بنفسها أسماء الفائزين من المحافظة بقرعة الحج، متمنية لهم حجاً مبروراً وأوصتهم بالدعاء لمصر ولمحافظتهم بالأمن والسلام.