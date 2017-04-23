أخبار عاجلة

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك -
التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا -
عاجل.. ارتباك شديد بالخط الأول لمترو الأنفاق وغضب كبير بين المواطنين وبيان عاجل للشركة لطمأنتهم وللكشف عن السبب -
عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل -
بالصور.. وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "الجارحي" -
وزير التموين: لا يمكن زيادة الدعم التمويني في رمضان إلا بموافقة "المالية" -
«سواريز» يهنئ «ميسي» بعد الكلاسيكو: اللاعب الأفضل في التاريخ -
احذر: 3 أنواع من الأدوية الشهيرة المتداولة بالأسواق تسبب السرطان وأمراض الكبد وتلف الأعصاب والجلطة -
8 الصبح - كلمات رائعة وتأثر ودموع من الكابتن عصام عبد المنعم فى حق جماهير النادي الأهلي -
بالأسماء.. حركة تنقلات الموسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

زيارة بابا الفاتيكان تربك الجبلاية

Google+ Print
زيارة بابا الفاتيكان تربك الجبلاية زيارة بابا الفاتيكان تربك الجبلاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، أبلغه برغبة الأمن في تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بسبب زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلي .

وأكد رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه أبلغ سويلم بعدم تأجيل أي مباريات ألا في حالة وجود خطاب رسمي من الأمن.

وأوضح أنه لم يتلق أي خطابات من الأمن، أن المباراة ستقام في موعدها.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها يوم 28 أبريل، تتوافق مع زيارة بابا الفاتيكان إلي مصر والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

المصري يبحث عن مصالحة جماهيره عبر بوابة الزمالك

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

عاجل.. مصرع وإصابة 20 شخص منذ قليل والدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة خلال دقائق قليلة والصحة تصدر بياناً تكشف فيه التفاصيل

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

8 الصبح - الكابتن عصام عبد المنعم عن محمد الخطيب "بيبو" : أحسن لاعب كرة قدم جاء فى تاريخ مصر

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة

مساء الأنوار: لقاء مع مجموعة من نجوم فريق المصرى وحديث عن مباراة الزمالك المرتقبة