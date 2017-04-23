زيارة بابا الفاتيكان تربك الجبلاية

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية، أبلغه برغبة الأمن في تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بسبب زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلي مصر.

وأكد رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه أبلغ سويلم بعدم تأجيل أي مباريات ألا في حالة وجود خطاب رسمي من الأمن.

وأوضح أنه لم يتلق أي خطابات من الأمن، أن المباراة ستقام في موعدها.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها يوم 28 أبريل، تتوافق مع زيارة بابا الفاتيكان إلي مصر والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري.