«بالكالتشيو» فيرونا يسقط أمام تورينو.. وكرتوني يتفوق على سامبدوريا

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خسر فريق كييفو فيرونا من ضيفه تورينو، بثلاثية لهدف، في المباراة التي كانت بينهما اليوم الأحد، على أرضية مارك أنتونيو، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

حيث سجل ثلاثية تورينو كل من أدم لياييتش ودافيد زاباكوستا، وياجو فالكي، في الدقائق الـ75،56،52، فيما سجل هدف فيرونا الوحيد اللاعب سيرجيو بيليسير في الدقيقة الـ65 من زمن المباراة.

ونجح تورينو في رفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز التاسع، بينما فشل فيرونا في رفع رصيده، ليبقي في المركز الثاني عشر برصيد38 نقطة، بجدول الكالتشيو.

وفي نفس الجولة أيضا، فاز فريق كروتوني، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويجي فيراريس.

تقدم سامبدوريا في الدقيقة الـ20 عن طريق اللاعب باتريك ستشيك، ليعادل كروتوني النتيجة في الدقيقة الـ67 من خلال اللاعب دييجو فالتشينيلي، ثم يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ80 عن طريق اللاعب سيمون نوانكو.

وبهذه النتيجة رفع كروتوني رصيده للنقطة الـ24، ليحتل المركز الثامن عشر، بينما يتوقف رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ45 في المركز العاشر بجدول المنافسة.