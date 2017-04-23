لاتسيو يدك باليرمو بسداسية.. وأودينيزي يفوز على كالياري في الكالتشيو

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فاز فريق لاتسيو على نظيره باليرمو، بنتيجة 6-2، في اللقاء الذي أقيم بينمها اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف لاتسيو كل من شيرو ايموبيلي هدفين، وبالدي دياو 3 أهداف، ولوكا كريكو، في الدقائق الـ90،26،24،21،9،8.

بينما سجل ثنائية باليرمو اللاعب ادريا ريسبولي في الدقائق الـ52،46.

وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده للنقطة 64 ليحتل امركز الرابع، بينما توقف رصيد باليرمو عند النقطة 16 محتلًا المركز قبل الأخير بالكالتشيو.

وفي نفس الجولة، حقق فريق أودينيزي الفوز على فريق كالياري، بهدفين لهدف، فى المباراة التي أقيمت بينمها، على ملعب الفريولي.

أحرز ثنائية أودينيزي، ستيب باريتشا في الدقيقة الـ70، وجابريال أنجيلا في الدقيقة الـ73، فيما سجل لكالياري، اللاعب كاركو باريلو في الدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

ويصل أودينيزي للنقطة الـ43 في المركز الحادي عشر، بينما يقف كالياري عند النقطة الـ38 في المركز الثالث عشر.