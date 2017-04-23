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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بمخزن للأدوات الرياضية بجامعة أسوان

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مصراوي Masrawy

حريق مخزن الادوات الرياضية بجامعة أسوانحريق مخزن الادوات الرياضية بجامعة أسوان

رئيس الجامعة يتفقد الحريقرئيس الجامعة يتفقد الحريق

محاولة السيطرة على الحريقمحاولة السيطرة على الحريق

أسوان - إيهاب عمران:

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، ظهر اليوم الأحد، على حريق نشب بمخزن للأدوات الرياضية، بكلية التربية الرياضية في جامعة أسوان.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، وجار حصر خسائر الأدوات الرياضة التي التهمتها النيران.

من جانبه، تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المخزن المحترق، ووجه الجهات المختصة بإجراء التحقيقات ومعرفة أسبابه.

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