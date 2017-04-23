"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بمخزن للأدوات الرياضية بجامعة أسوان
حريق مخزن الادوات الرياضية بجامعة أسوان
رئيس الجامعة يتفقد الحريق
محاولة السيطرة على الحريق
أسوان - إيهاب عمران:
سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان، ظهر اليوم الأحد، على حريق نشب بمخزن للأدوات الرياضية، بكلية التربية الرياضية في جامعة أسوان.
ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، وجار حصر خسائر الأدوات الرياضة التي التهمتها النيران.
من جانبه، تفقد الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، المخزن المحترق، ووجه الجهات المختصة بإجراء التحقيقات ومعرفة أسبابه.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا