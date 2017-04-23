تأجيل محاكمة المتهمين بحرق ملهى "الصياد" بالعجوزة إلى 1 يوليو

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، تأجيل محاكمة المتهمين بحرق ملهى "الصياد" الليلي بالعجوزة والتسبب في مقتل ١٧مواطن وإصابة آخرين، لجلسة 1 يوليو؛ للمرافعة.

كان دفاع المدعين بالحق المدني قد تقدموا بطلب رد هيئة المحكمة حيث صدر قرار بوقف سير الدعوى في سبتمبر الماضي، لحين الفصل في طلب الرد، إلا أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل رفضت طلب الرد.

ويحاكم في القضية كل من محمد عبد الرحمن زكي، ومحمود سعيد على، ومحمد جمال أبو اليزيد، ومحمد عماد المتهم الرئيسي وشهرته "حماصة".

وكان المتهمون أشعلوا النيران بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل مطعم وبار بجوار فندق شهرزاد بمنطقة العجوزة، مما أدى إلى مصرع 16 شابا وفتاة من العاملين بالمطعم، وإصابة 5 آخرين.