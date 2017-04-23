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محافظ الإسماعيلية: مؤتمر الحوار الوطني يناقش محاربة الإرهاب

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محافظ الإسماعيلية: مؤتمر الحوار الوطني يناقش محاربة الإرهاب محافظ الإسماعيلية: مؤتمر الحوار الوطني يناقش محاربة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تستعد لاستقبال مؤتمر الحوار الوطني للشباب، الذي تقرر أن يتم استضافته على أرض المحافظة، بالتزامن مع احتفالات أعياد تحرير سيناء.

وأضاف طاهر، في بيان له، اليوم الأحد، أن المؤتمر سيتم خلاله تقديم العديد من الرسائل خاصة إلى الشباب بشكل مستقبلي، موضحًا: "نحن نعمل على عملية التأهيل والاستعداد على أكمل وجه، من خلال التأكيد على حسن استقبال الضيوف من الشباب، والتأكيد على إمكان إعاشتهم وتسكينهم خلال الـ3 أيام، التي سيواجدون فيها".

وتابع أن المدينة تشهد عملية تأمين على أكمل وجه، متعددة المحاور، وتأمين مروري، وتنظيم كامل للأمور الإدارية الخاصة بالتعامل السريع مع كل ضيوف المحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هناك شركاء في عملية التجهيز من القوات المسلحة وهيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس ولكل منهم أدوار رئيسية، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة التي تم توفيرها للحدث.

وأكد المحافظ أن فعاليات المؤتمر تنطلق بعد ظهر غد الثلاثاء بكلمة افتتاحيه، وفى اليومين التاليين سوف يكون هناك عدد من الجلسات وورش العمل حول التنمية وضبط الأسعار ومحاربة الإرهاب، بجانب التحديات المستقبلية وأهمية قناة السويس ومشروعات محور القناة ودور شباب ومدن القناة وسيناء.

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التحرير

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