صور| في 20 يوما.. القضاء على كارثة مكامير الفحم بالقليوبية

التحرير

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بعد سنوات عاشها أهالي عدد من قرى محافظة القليوبية، خاصة بنطاق مدينتي طوخ والقناطر الخيرية، مع دخان وسموم مكامير الفحم نجحت أجهزة المحليات بالتنسيق مع الشرطة في القضاء على هذه الكارثة، وإجبار أصحاب المكامير على التقنين.

50 ألف جنيه غرامة

من الأسباب الرئيسية التي ساهمت فى إجبار أصحاب المكامير على وقف التشغيل، إعلان اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، فرض غرامة 50 ألف جنيه رسوم إزالة لمكامير الفحم المخالفة بيئيًا، والتشديد على رؤساء الوحدات المحلية بطوخ والقناطر، بضرورة إزالة كافة المكامير واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

حملة توقيعات لرئيس الجمهورية

دشن أهالى قرية أجهور الكبرى، صاحبة النصيب الأكبر من عدد المكامير، حملة توقيعات لرفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ضد الكارثة التي دمرت زراعاتهم وصحتهم، ونجحوا في جمع مئات التوقيعات.

إنهاء الأزمة في 20 يومًا

تعهد محافظ القليوبية بالقضاء على مشكلة مكامير الفحم خلال 20 يومًا، ونجحت الحملات المكثفة لمجلس مدينتي طوخ والقناطر الخيرية والوحدات المحلية بالقرى التابعة لهما، خلال الأيام الماضية، في وقف تشغيل وإطفاء عدد كبير من المكامير وإجبار أصحابها على التقنيين وتوفيق أوضاعهم وفقًا لاشتراطات معينة.

المحافظ «وعد فأوفى»

أعرب محمد العفيفي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بالقليوبية، عن تقديره للجهود التي بذلها المحافظ والجهاز التنفيذي، مضيفًا: "فعلًا وعد فأوفى".

وقال وائل أبو طالب، من قرية أجهور الكبرى، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سارت في اتجاهين: الأول منعت رص الأخشاب لعملية الحرق، والثاني انتظرت المكامير المشتعلة بالفعل لتنتهي، وأزالتها بعد تخلص أصحابها من الفحم، حتى لا تتسبب لهم في خسائر، متابعًا: "الحمد لله ربنا خلصنا من المصيبة دي".

القضاء على 95% من المكامير

أعلن مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت بالتنسيق مع الشرطة في القضاء على 95% من مكامير الفحم، بقرى طوخ والقناطر الخيرية، وجار المتابعة وشن حملات للقضاء عليها نهائيًا.

وأضاف عباس، لـ"التحرير" أن المحافظة فتحت الباب لتلقي طلبات التقنيين من جديد، وتمت الموافقة على 92 طلبًا لمكمورة، ودخلت حيز التطوير من خلال إنشاء الصوبة الحرارية المطابقة للاشتراطات البيئية والصحية.

وأكد أنه لن يتم السماح ببناء الصوب على أراضى زراعية بل فى نفس المكان القديم للمكمورة، مع تطبيق شروط الأفران التي تمنع الانبعاثات والأدخنة التى تضر بصحة المواطنين.

















