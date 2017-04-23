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صور| «سياحة المنيا» تحتفل بيوم اليتيم

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أقامت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، اليوم الأحد، احتفالية يوم اليتيم، بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند، عميد الكلية.

وقال الدكتور حسن سند، إن هذه الاحتفاليات تأتي للمشاركة المجتمعية والتفاعل مع الأطفال الأيتام، وإدخال البهجة والسرور عليهم، عن طريق تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية، ولمنحهم حق المجتمع عليهم من الرعاية والاهتمام.

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