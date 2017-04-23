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صور| محافظ الشرقية يتفقد المزارع السمكية بأبو حماد

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تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المزارع السمكية بالعباسة بمركز أبو حماد، للاطمئنان على سير الأعمال وتوفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاجية من الثروة السمكية.

أكد سعيد على ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية والتوسع في إنشاء منافذ لتسويق الأسماك، وطرحها في الأسواق أمام المواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء على محدودي الدخل والسيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وشدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية لمن يرغب تعلم كيفية تربية، واستزراع الأسماك في لتساهم وبشكل كبير في توفير الغذاء المناسب للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن المباني والأشجار المقامة على أرض المزرعة السمكية بالعباسة والمراد إزالتها لتوسعة أحواض المزارع السمكية غير مدرجة بالأثار، ولا تشكل أهمية أثرية طبقًا لما أفاد به مندوب منطقة آثار الشرقية بهدف زيادة الإنتاج وتوفير الكميات المنتجة من الأسماك لزيادة المعروض وتوفير الغذاء المناسب للمواطنين.

كان محافظ الشرقية أصدر القرار رقم 4287 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان، وعضوية رئيس مركز ومدينة أبو حماد، مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام، مدير المزرعة السمكية، مندوب منطقة آثار الشرقية، لمعاينة المكان على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت المباني والأشجار المقامة عليها والمراد إزالتها لتوسعة أحواض المزارع السمكية آثار من عدمه.

وتبين أن المباني المراد إزالتها عبارة عن حوائط حاملة من الطوب الأبيض الدبش وبعضها من الطوب الأحمر وبعضها بدون سقف، والأشجار المراد إزالتها سبق حدوث حريق بها وتوجد أثاره على الأشجار حاليا وغير مدرجة بالآثار، ولا تشكل أهمية أثرية.

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