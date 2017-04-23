بالفيديو.. عمرو موسى: وظائف الحكومة «ضيقة» مقارنة بالقطاع الخاص

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قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الدكتور عمرو موسى، إن الملتقى الذي تنظمه جامعة القاهرة للتوظيف، فرصة جيدة لفكرة العرض والطلب بين الشركة والخريج؛ ولا بد من الاعتماد على القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي التقليدي.

وأكد خلال حضوره ملتقى التوظيف الذي تقيمه جامعة القاهرة بحضور الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، اليوم الأحد، والمذاع على قناة "أون لايف"، أن الحكومة لن تتحمل توظيف آخرين، خاصة وأن الفرص ضيقة للغاية، مقارنة بالفرص الواسعة في الاقتصاد الخاص.

وأوضح أن مصر لن تتقدم وتتولى ريادة المنطقة العربية بغير القوى الناعمة، والولايات المتحدة الأمريكية قادت العالم بهذه الطريقة، عبر نشر الكتب والعلوم والفنون في جميع بلدان العالم.