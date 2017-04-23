برلماني يطالب باستغلال تكنولوجيا سيارات الشرطة الحديثة

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قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن السيارات الحديثة التي استقدمتها وزارة الداخلية كنوع من تطوير شامل لآلياتها، تأتي في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من هذه السيارات حتى لا تصبح مثل عربيات الأتاري في التسعينيات.

وأوضح عبد العزيز، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن السيارات الحديثة بها خواص تكنولوجيا ضخمة وحديثه، فبها مكان لحجز المتهمين، وأجهزة للكشف على المتهمين والمطلوبين أمنين، وللكشف على السيارات المسروقة، واستشعار عن بعد للسيارات المحيطة، كما بها أحدث الكاميرات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل هذه السيارات واستخدمها في الدوريات واللجان الأمنية بطريقة مثالية مثل الدوريات الشرطية على مستوى العالم، مؤكدًا أنها إنجاز لا بدَّ من تفعيله بقوة لما لها من سرعة في منع ومحاربة الجريمة في مهدها وقبل حدوثها.