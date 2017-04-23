«تضامن النواب» توافق على قانون أسر الشهداء المدنيين من حيث المبدأ

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وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون "رعاية أسر الشهداء المدنيين"، من حيث المبدأ، فيما تم توجيه دعوة للوزراء المعنيين به لحضور اجتماع آخر للوقوف على أبرز ما جاء به، والتصويت عليه تمهيدا لطرحه بالجلسة العامة.

وكان رئيس البرلمان على عبد العال، قد أحال خلال آخر جلسات المجلس العامة الأسبوع الماضي مشروع القانون المقدم من رئيس لجنة التضامن النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من عشر البرلمان للجان المختصة لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا لإصداره رسميا.