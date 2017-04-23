«الوفد» يستمع إلى ملاحظات بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية

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التقى بيت الخبرة البرلمانى بحزب الوفد برئاسة المهندس شريف بهجت، مجموعة أمهات مصر المعيلات، لسماع اعتراضهن على بنود مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الذى قدمه الحزب.

وقال بهجت، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إن اللقاء كان يستهدف تبادل وجهات النظر مع المجموعة المعترضة على القانون لبيان أوجه الاختلاف، وأبرزها سن الحضانة والاصطحاب والاستضافة وتحديد النفقات، مشيرًا إلى أن نقطة الاتفاق الأساسية هى إعلاء مصلحة الطفل فى القانون الذى سيقر من مجلس النواب.

وأشار بهجت إلى أن اللقاء حضره الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، عارضًا وجهة نظر المؤسسات الدينية فى عديد من النقاط، وأكد أن الاصطحاب حقا يجب تنظيمه ولا خلاف على ضرورة اشتمال القانون عليه.

وحضر اللقاء المهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب واللواء أمين راضى عضو الهيئة العليا للوفد كما حضره الدكتور محمد فؤاد ممثل الحزب فى المشروع المقدم.

يذكر أن الهيئة البرلمانية لـ"الوفد" كانت قد تقدمت للبرلمان الأسبوع الماضى بالقانون بتوقيع أكثر من 60 نائبا.