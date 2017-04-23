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حسام حسن يعلن قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك

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حسام حسن يعلن قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك حسام حسن يعلن قائمة المصري استعدادًا لمواجهة الزمالك

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اختار حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، 21 لاعبًا لمعسكره في فندق توليب برج العرب، استعدادًا لمباراة الزمالك، والمقرر إقامتها غدًا بملعب الجيش ببرج العرب الساعة الخامسة.

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمي

أحمد عبد الفتاح وحسام عياد

خط الدفاع

إسلام صلاح وأحمد منصور وويلسون وأسامة العزب وأحمد فوزي ومحمد حمدي.

خط الوسط

عمرو موسي وفريد شوقي والسيد عبد العال وإسلام صالح وأحمد قطاوي وأحمد كابوريا وعبدالله بيكا.

خط الهجوم

 عبدالله جمعة وحمادة نصر وسعيد مراد وهيرمان كواه وأحمد جمعة.

ويغيب عن صفوف المصري لمباراة الفارس الأبيض كل من بوسكا للإنذار وأحمد شكري وأحمد صافي وأحمد شرويدة وأحمد سمير، ورمزي صالح، ومحمد ويا، وموسي داو.

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التحرير

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