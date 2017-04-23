طعن اتحاد الكرة يحسم الانتخابات على مقعدي حازم وسحر الهواري

التحرير

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أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن طعن الجبلاية على حكم حل المجلس، سيحسم موقف الانتخابات على مقعدي حازم وسحر الهواري في الاتحاد.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم، إنه إذا رفضت المحكمة الطعن سيكمل المجلس بتشكيله الحالي بدون حازم وسحر، لحين نظر استشكال الجبلاية على الحكم يوم 21 مايو.

وتابع أنه في حالة قبول المحكمة للطعن سيتم إعادة إجراء الانتخابات على مقعدي حازم وسحر.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت،اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر ضد الأخوين حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار الإفلاس.