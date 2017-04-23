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الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم

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الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

يعقد النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي مؤتمرًا صحفيًا؛ يخص البطولة الكروية التي ينظمها النادي وتشارك فيها 13 سفارة في جمهورية العربية.

البطولة ستبدأ في الخامس من مايو المقبل وتستمر حتى التاسع عشر من نفس الشهر، ويشارك فيها دبلوماسيون من سفارات ألمانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وأوكرانيا، والهند وفيتنام، وإيطاليا واليابان وإسبانيا، إلى جانب فريق يمثل الأمم المتحدة، وفريق يمثل وزارة الخارجية المصرية.

 وقد رحب الأهلي باستضافة هذه البطولة في فرع النادي بالشيخ زايد؛ اقتناعًا بدبلوماسية كرة القدم، واحترامًا لهذه المبادرة التي أطلقها الملحق الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة في حرصها على تأكيد ثقة المجتمعين، الأوروبي والدولي، في أمان مصر واستقرارها.

 وقد كان لحماسة يوليوس جورج لوي، السفير الألماني في القاهرة دورها في إقناع الجميع بالمشاركة في هذه البطولة الدبلوماسية، خاصًة أنها ستقام في النادي الأهلي الذي تدرك قيمته وشعبيته كل الأسرة الدبلوماسية الدولية في مصر.

 وسيشهد هذا المؤتمر الصحفي إجراء قرعة البطولة، وتوزيع الزي الخاص بها، ومراسم وتفاصيل حفلي افتتاح وختام البطولة.

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