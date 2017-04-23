تأييد حكم حبس سحر وحازم الهواري 5 سنوات في قضية إشهار الإفلاس

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر:

أيدت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أمير عدلي، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد كل من سحر وحازم الهواري عضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.

وكانت قضت المحكمة ضد الشقيقين سحر وحازم الهواري غيابيا، بعد أن رفضت الدائرة الثانية أفراد، في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي محمود، الاستشكال المقدم من سحر الهواري، برفض استبعادها وحازم الهواري، من انتخابات اتحاد الكرة، ليصبح تواجدهما في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة باطل.

وكان ينتظر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هانى أبو ريدة، قرار المحكمة بحصول الأخوين على حكم بالبراءة، لتعزيز الموقف القانونى للمجلس في الاستشكال المقدم لمحكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ حكم حل المجلس الذي صدر من المحكمة مطلع مارس الماضي.