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بالصور.. تعرف على ما حدث لمغامر بعد قيادته الدراجة 59 ساعة

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مصراوي Masrawy

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

المغامر النمساوي جاكوب زورلالمغامر النمساوي جاكوب زورل

كتب - هشام عواض:

يسعى المغامرون حول العالم لخوض تحديات خطيرة وصعبة، قد لا يفكر كثير من الناس بالمشاركة فيها، وهو ما فعله أيضا مغامر نمساوي قاد دراجته لمسافة 1450 كيلومترًا.

قاد المغامر النمساوي جاكوب زورل، دراجته لمسافة 1450 كيلومترًا عبر دولة كوبا في نحو يومين ونصف، حسبما أعلن فريق الدعم المرافق له يوم الجمعة الماضية، بحسب موقع "CNN".

واحتاج المغامر 58 ساعة و48 دقيقة لإكمال الرحلة من مدينة "بونتا دي مايسي" في أقصى شرق الجزيرة الكاريبية إلى مدينة "كابو دو سان أنطونيو" في الغرب.

وخلال المغامرة التي خاضها النمساوي الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، لم يأخذ سوى فترتي راحة قصيرة للنوم، مما أدى لإصابته بالهلوسة وألم في العضلات، كما تقيأ قبل 150 كيلومترًا من الوصول إلى هدفه، وتم إصلاح مقود الدراجة عدة مرات.

وكان "زورل"، يخطط في البداية للقيام بهذا التحدى في كوبا في عام 2015 لكنه اضطر إلى إلغاء المحاولة، بعدما أصيب بحمى الضنك (وهي مرض يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم)، خلال التدريب في هافانا، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال المغامر بعد اتمام مغامرته التي كانت الجمعة الماضية: "أنا ممتن للغاية أنني انتهيت أخيرًا من هذا المشروع".

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