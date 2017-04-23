دجال يحلم بموعد اندلاع الحرب النووية بعد تنبؤه بفوز ترامب

كتبت- ميرا ماهر:

دجال تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة في الفترة القادمة، خاصة مع حالة التوتر التي يعيشها العالم ومنها أزمة "كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

وتنبأ الدجال البرتغالي "غورتسيو فيلييغاس" لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الحرب النووية ستقع في الذكرى المئوية لظهور السيدة مريم العذراء في الـ 13 من مايو المقبل، بعد أن رأى حلماً فيه "كرات من النار تسقط من السماء وتضرب الأرض"، مؤكداً أن تلك الأشياء علامات ترمز إلى الصواريخ النووية التي ستسقط على المدن والناس في مختلف أنحاء العالم.

ونشرت الصحيفة موضوعاً عن ذلك الدجال، والذي وصف نفسة بالـ"كائن الخارق"، وذكرت أنه كشف عن التاريخ الذي ستندلع فيه الحرب النووية، معتمداً على رؤياه ودراسته للإنجيل والنبوءات.

ويذكر أن نفس العراف كان قد تنبَّأ عام 2015 بأن "دونالد ترامب" سيصبح رئيساً للولايات المتحدة، وتنبأ أيضاً بأنَّه سيكون "الملك المتنوِر" الذي "سيتسبب في نشوب الحرب العالمية الثالثة، كما تنبأ بأن ترامب سيهاجم سوريا، وهو الأمر الذي حدث منذ أسبوعين في أعقاب الحادث الكيماوي، وأيضاً أنه سيجر روسيا، وكوريا الشمالية، والصين إلى الصراع.