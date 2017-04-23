رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

كتب- محمد غايات:

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، الأحد ، إلى الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وجاء نصر البرقية كالتالي:

السيد الفريق أول/ صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي

بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الأم مصر، يسرني أن أبعث إلى سيادتكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر وإعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءا للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان".

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