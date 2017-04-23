مصدر طبي يمني: 7 قتلى و26 جريحا بانفجار مخزن أسلحة في عدن

صنعاء - ( د ب أ):

أفاد مصدر طبي يمني اليوم الاحد بسقوط سبعة قتلى و26 جريحا بانفجار مخزن أسلحة بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وكان مصدر أمني يمني قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن انفجارا عنيفا وقع في مخزن أسلحة تابع للحماية الرئاسية بجبل حديد وسط مدينة عدن، لافتاً إلى أن الانفجار ناتج عن "حادث عرضي".

وكان جبل حديد، الذي يضم عدة مخازن أسلحة قديمة، شهد انفجارات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين اثناء محاولة نهب الأسلحة من داخل المخازن، في عام 2015