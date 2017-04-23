«تويوتا» تستحدث تقنية جديدة للوقود في السيارات الثقيلة

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تعكف شركة "تويوتا" اليابانية على استخدام تقنية خلايا الوقود الهيدروجيني، لتسيير مركبات ضخمة على المستوى النسق التجاري للشركة اليابانية العملاقة.

وبحسب مجلة "كار باز"، فإن الشركة اليابانية أبقت تفاصيل استحداثها لتلك التقنية الجديدة سرًّا، حتى قامت بإكمال صناعة قاطرة عملاقة للسير في الطرق البرية تعمل بخلايا الوقود.

وتتنافس "تويوتا" مع نظيرتها الكورية العملاقة "هيونداي – كيا" في تفعيل التقنية الحديثة، والتي تهدف إلى خلق نمط اقتصادي نظيف لاستهلاك الوقود.

وتسعى "تويوتا" إلى الدخول بقوة في عالم صناعة السيارات الثقيلة، مستحدثة تقنيات أكثر قوة للاعتماد عليها بشكل أساسي في تلك الصناعة المتطورة.