حجز إعادة اجراءات محاكمة متهمين بـ " خلية المعصرة " لـ 7 مايو للحكم

كتب- أحمد أبو النجا:

حجزت الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهم هو محمد عبد الفتاح محمد إسماعيل، وأخر الصادر ضدهما حكماً غيابياً بالسجن المؤبد في القضية المعروفة اعلامياً بـ "انفجار منزل المعصرة "، لجلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد نسبت له تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان والقيام بتشكيل مجموعة مسلحة منبثقة من جماعة الإخوان.

حيث انه وأخرين في غضون الفترة ما بين 14 اغسطس 2013 حتى 25 اغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان المتهمون جميعا انضموا الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهي " جماعة الإخوان المسلمين" والتي تضطلع لتحقيق اغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة واشاعة حالة من الفوضى في البلاد وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها ، حازوا مواد مفرقعه بان قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيده لتوجهات الجماعة الارهابية ، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم واحرازهم مطبوعات اثنا ء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة .