السيسي يدعو الملك سلمان لزيارة مصر

الرياض- (أ ش أ):

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية لزيارة مصر.

من جانبه، رحب العاهل السعودى بالدعوة، ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل ظهر اليوم إلى الرياض، حيث كان في استقباله العاهل السعودي الذي اصطحبه إلى الديوان الملكي بقصر اليمامة حيث عقدت قمة مصرية سعودية حضرها عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في المملكة.