بروفات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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شهد أحد الفنادق المطلة على قناة السويس التجهيزات الخاصة بمؤتمر الشباب، الذي سينعقد في الفترة من 25 إلى 27 إبريل الحالي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة ما يقرب من 1400 من شباب الجامعات وشباب البرنامج الرئاسي، علاوة على شباب من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء وعدد من القيادات بالدولة، وذلك بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، الذي سيتم عقد جلساته بالفندق خلال الفترة المحددة للمؤتمر.

كما بدأ شباب جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، أولى البروفات الخاصة بمؤتمر الشباب المنعقد في الفترة، وبدأت البروفات بالمجرى الملاحي لقناة السويس من خلال قاطرات ولانشات بحرية تعلوها علم مصر وعلم مؤتمر الشباب بمشاركة عدد كبير من الطلبة، الذين تم اختيارهم من خلال وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر مناقشة الموضوعات، التي تهم المواطنين ومنها جهود الدولة في رعاية المواطن صحيا واجتماعيا وارتفاع الأسعار والمسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن ومناقشة وعرض المشروعات التي تتم على أرض مدن القناة وسيناء.