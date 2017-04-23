بالفيديو| شوقي: مصر لديها فرصة ذهبية لإصلاح التعليم

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر لديها فرصة ذهبية لإصلاح التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتدريب القيادات في كافة المحافظات، وتوفير فرص تنمية مهنية مستدامة للمعلمين.

وأكد شوقي خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، الذي نقلـته قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الدولة بأكملها بكل مسئوليها بدءًا من رئيس الجمهورية يدعم فكرة تطوير التعليم، موضحًا أنهم يعملون ويسابقون الزمن لتطوير المناهج الدراسية، وتغيير شكل الكتب، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن تقويم الطلاب له تأثير مباشر من حيث الكشف عن المهارات، والقبول في الجامعات، لافتًا إلى أن العلاقة بين درجات الطلاب وكفاءتهم غير مقنة، ولابد من معالجة هذا الأمر.