أسعار الحج: الغلابة بـ87 ألف جنيه للجمعيات.. وقرعة «الداخلية» بـ60 ألفًا

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أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعي، أسعار برامج الحج للأربعة مستويات التي تنفذها وزارة التضامن.

وشهدت أسعار الحج ارتفاعًا كبيرًا ليسجل تكلفة الحج بالمستوى الأول نحو 87 ألف جنيه، والمستوى الثاني نحو 76 ألف جنيه، والمستوى الثالث نحو 67 ألف جنيه، والمستوى الرابع نحو 59.500 جنيه بارتفاع تجاوز الضعف عن العام الماضي.

وشهدت أسعار العام الماضي للمستوى الأول نحو 48 ألف جنيه، و43 ألف جنيه للمستوى الثاني، و35 ألف جنيه للمستوى الثالث، و30 ألف جنيه للمستوى الرابع.

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الحج والعمرة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي ناتج عن ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، معتبرًا أن الأمر طبيعي، وعائد إلى تحرك سوق الجملة والتغيير الذي طرأ عليها، ومن ثم ارتفعت أسعار الحج والعمرة لهذا العام.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي نظمت 4 مستويات للحج لتتناسب مع ظروف كل فئة راغبة في القيام بمناسك الحج فهناك المستوى «الخمس نجوم» والموجود بساحة الحرم المكي بالمنطقة الشمالية المركزية، وهو الأعلى سعر، والمستوى الثاني والذي يبعد عن الحرم 750 متر، وهو أيضًا 5 نجوم، أما المستوى الثالث فهو ثلاث نجوم ويبعد عن الحرم 600 متر تقريبًا، والمستوى الرابع يبعد عن الحرم بنحو 11200 متر وهو «أربع نجوم».

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأمر سيترتب عليه مزيد من تحسين الخدمة، من خلال أتوبيسات خاصة للنقل أثناء أداء الشعائر، كما سيتم عقد سلسلة من برامج التوعية للحجاج واختيار أفضل المشرفين على الحج.

وعن سعر الريال السعودى في يناير 2016، فقد سجل نحو 2.0803 جنيه للشراء و 2.088 جنيه للبيع في مقابل سعره اليوم بالبنوك المصرية التي سجل بها نحو 4.7862 للشراء ونحو 4.8131 جنيه للبيع.

فيما قال اللواء نصر أرز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إن تكاليف ورسوم الحج ستزيد هذا الموسم إلى الضعف تقريبًا، لتصل إلى 60 ألف، بسبب فرق الزيادة في سعر العملة، وكذلك بسبب زيادة الطلب على العرض بعد أن رفعت المملكة نسبة التخفيض على أعداد الحجاج، والتي أقرتها منذ 3 مواسم، لإنشاء توسعات بالحرم.