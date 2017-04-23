«المحررين المصريين» يصدر نسخة مطبوعة من النيوز ليتر

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أصدر منتدى المحررين المصريين العدد الأول المطبوع من "النيوز ليتر" النشرة البريدية الإلكترونية التي يصدرها صباح كل ثلاثاء.

يضم المطبوع أهم الموضوعات التي حوتها النشرة الالكترونية للمنتدى على مدار عام مثل رئيس التحرير أم مدير المحتوى البقاء لمن ؟ وحش السوشيال ميديا عدو أم صديق ، وكيف تختار الأفكار الطازجة ، و5 نصائح لغرف أخبار أكثر تعاونا ، بالإضافة الى بعض الموضوعات التى كتبت خصيصا للمطبوع مثل خريطة برامج التوك شو في مصر أرقام وإحصائيات وغيرها من الموضوعات والخدمات التي تهم العاملين في مجال الصحافة والاعلام.

ومن المعروف أن منتدى المحررين المصريين أسس قبل عام ليكون جسرا للتواصل بين الصحفيين بعضهم البعض، كذلك الصحفيين والعالم عبر العديد من الأنشطة منها النشرة البريدية ، كذلك عقد المنتدى عدد من طاولات الحوار لمحاولة لإيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية حضرها عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين التي أثرت النقاش وخرجت بعدد من التوصيات الهامة والتي سوف تقدم في مؤتمر سيعقد لاحقا.

كما أصدر المنتدى ترجمة كتاب فرانك سيناترا عنده برد للكاتب الأمريكي جاي تاليز فى محاولة لتقديم حل عملي أو طوق نجاة للصحافة الورقية عبر تقديم نموذج للقص المعمق.

كما يعتزم المنتدى عقد مؤتمر في 10 مايو المقبل لإطلاق النسخة الجديدة من كتاب الإبداع فى الصحف بحضور الخبير العالمى خوان سنيور.

منتدى المحررين احد مشروعات البرنامج المصري لتطوير الإعلام وهى شركة متخصصة فى مجال التنمية الإعلامية والتدريب.