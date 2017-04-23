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هتافات تأييد للجيش والشرطة في حفل ختام أنشطة "الدراسات الإسلامية" بدسوق.. "صور"

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هتافات تأييد للجيش والشرطة (21)هتافات تأييد للجيش والشرطة (21)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (20)هتافات تأييد للجيش والشرطة (20)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (19)هتافات تأييد للجيش والشرطة (19)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (18)هتافات تأييد للجيش والشرطة (18)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (17)هتافات تأييد للجيش والشرطة (17)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (16)هتافات تأييد للجيش والشرطة (16)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (15)هتافات تأييد للجيش والشرطة (15)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (14)هتافات تأييد للجيش والشرطة (14)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (13)هتافات تأييد للجيش والشرطة (13)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (12)هتافات تأييد للجيش والشرطة (12)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (11)هتافات تأييد للجيش والشرطة (11)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (10)هتافات تأييد للجيش والشرطة (10)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (5)هتافات تأييد للجيش والشرطة (5)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (4)هتافات تأييد للجيش والشرطة (4)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (2)هتافات تأييد للجيش والشرطة (2)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (3)هتافات تأييد للجيش والشرطة (3)

هتافات تأييد للجيش والشرطة (1)هتافات تأييد للجيش والشرطة (1)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد حفل ختام الأنشطة الطلابية، وحق الشهيد للعام الجامعي 2016 - 2017، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد ترديد الحضور هتافات التأييد للجيش والشرطة والقيادة السياسية بالدولة، مثل "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة".

كان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قد حضر الحفل، الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم، والسلام الوطنى لجمهورية العربية، ثم كلمة لممثل طلاب الكلية، وعرض "داتا شو" عن الكلية وتاريخ إنشائها وأهدافها من التعليم، والشعب الدراسية التى تضمها، وغيرها من الفقرات.

وخلال كلمته أعلن الدكتور جمال الهلفى، عميد الكلية، موافقة اللواء السيد نصر، على رصف مداخل الكلية، والشوارع الجانبية المحيطة بها، بعد عرض هذه الطلبات عليه، فى إطار دعم المحافظة، لتسهيل الحركة التعليمية بالكلية.

كما ألقى القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، كلمته، وقال إن "الشهداء هم من دافعوا عن وطنهم وعرضهم، ومكانتهم مع النبيين والرسل فى الجنة وهم أحياء لا يموتون، فلايوجد في مثل شهداء الوطن فى صبرهم وفرحهم بالاستشهاد، وأن الحياة تتحول بعد الشهادة إلى مجد وحياة في السماء.

ودعا محافظ كفر الشيخ، خلال كلمته، جموع الشعب، بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتى وصفها بـ"المغرضة"، التى تستهدف مصر وشعبها، موضحـً أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، ما كانت الأمور تسير على الطريق الصحيح، مثلما يحدث الآن.

وقال محافظ كفر الشيخ، موجهًا كلمته لطلاب الكلية: "كونوا على حذر من أصحاب الأفكار المضللة الهدامة، أنتم أمل مصر فى الحاضر وبناة المستقبل، مقدمًا التحية لشهداء الوطن.. أدعوا الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، فانظروا ما يحدث للعراق، وسوريا، واليمن، فمصر بشعبها تستطيع مواجهة هذه الأفكار".

حضر الحفل العميد سامح الطنوبي المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد السروى مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مطاوع، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور عمرو دوير، ومحمد الشهاوي، عضوا مجلس النواب، وعدد من وكلاء الكليات وأساتذه جامعة الأزهر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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