بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يفتتح ملتقى الهندسة البحرية وعمارة السفن

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، الملتقى العلمي الأول لأعضاء هيئة التدريس لقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة.

وأشاد شاهين، خلال كلمته بافتتاح الملتقى، بدور كلية الهندسة في خدمة المجتمع وما تمتلكه من قامات علمية كبيرة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، مطالبًا أن يضم الملتقي المقبل جميع أقسام الكلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحضور عدد من طلاب الكلية للملتقى، مؤكدًا أن أحد الأهداف الأساسية من الملتقيات العلمية هو الطالب نفسه، لأن بدونه لا تكتمل المنظومة التعليمية.

ويتضمن برنامج الملتقى عرض الأبحاث العلمية المقدمة من الدكتورة راندة رمضان، والدكتورة أروى وفيق، ومحاضرة بعنوان "أفق التعاون بين الجامعة وصناعة السفن في المنطقة"، إضافة إلى عرض ومناقشة الخطة البحثية للقسم.

حضر افتتاح المؤتمر الأستاذ الدكتور ندا الحسني ندا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حسن محمد حسن، عميد كلية الهندسة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة.